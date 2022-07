Cessione di Mikael e ingaggio di Pirola: ecco le cifre delle trattative granata

Diritto di riscatto, opzioni e controopzioni, rivendite e percentuali sulla "recompra" o sulla plusvalenza realizzata. La cessione Mikael all'International di Porto Alegre e l'ingresso definitivo del difensore under Pirola nella rosa granata sono accompagnati da una serie di numeri e intrecci. La cessione di Mikael libera la casella di extracomunitario che può essere occupata da un altro giocatore con lo stesso status. Dopo alcune settimane di allenamenti e amichevoli in deroga, è stato definito anche il passaggio di Pirola in prestito oneroso dall'Inter.

Le cifre



Mikael passa all'International in prestito gratuito fino al 30 giugno 2023. Il club brasiliano ha possibilità di prorogare il prestito dall'1 luglio al 31 dicembre 2023. L'International durante il prestito può anche esercitare il riscatto a titolo definitivo (1,5 milioni di euro). Alla Salernitana spetta il 50% sulla futura rivendita di Mikael ma il club granata ha anche un diritto di prelazione per pareggiare l’offerta in caso di vendita ad un club terzo. Tutto definito anche per Lorenzo Pirola che sarà ufficialmente presentato oggi dalla Salernitana con il corollario delle dichiarazioni ufficiali. Il cavalluccio marino lo ingaggia in prestito oneroso pagandolo 900mila euro. Il diritto di riscatto è fissato a 5 milioni e il controriscatto interista a 8. Se la Salernitana esercitasse il diritto di riscatto e il club nerazzurro facesse decadere il proprio controriscatto, all'Inter spetterebbe il 15% sulla plusvalenza realizzata in caso di rivendita del giocatore, quindi sulla base di 5,9 milioni di euro.