Salernitana-Milan sotto gli occhi del ct: all'Arechi ci sarà Roberto Mancini

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, sarà uno degli ospiti illustri di Salernitana-Milan, debutto in panchina di Davide Nicola e sfida alla capolista, a caccia dello scudetto.

La partita

I granata ritroveranno Mancini da spettatore sabato 19 febbraio, alcuni mesi dopo l'esordio in A, stadio Dall'Ara di Bologna. Parterre grandi firme, in uno stadio che si accinge a recuperare altri 2260 posti (impianto ancora al 50% della capienza), dopo il via libera della Commissione provinciale di vigilanza.