I campioni d'Italia allo stadio Arechi: sarà assalto ai biglietti di Salernitana-Milan

Una sete del Diavolo. La Salernitana aprirà i rubinetti della prevendita il 6 dicembre: in palio ci sono i tagliandi d'accesso allo stadio Arechi per la sfida al Milan, il 4 gennaio, alla ripresa del campionato. I diavoli rossoneri sono campioni d'Italia in carica e la partita, la prima del 2023 (fischjo d'inizio alle ore 12.30), è sicuramente tra quelle di primissima fascia.

I prezzi

Riguardo le tariffe, la Salernitana ha applicato un sensibile ritocco verso l'alto. Sul proprio sito ufficiale, ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti e il costo per ogni settore. Fa eccezione il settore ospiti che avrà un'altra tempistica. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 9:00 di martedì 6 dicembre, saranno in vendita per ventiquattro ore con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Milan in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 12:30 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno La vendita libera partirà alle ore 10:00 di mercoledì 7 dicembre". I prezzi: tribuna rossa vip 120 euro, ridotto 75 euro per over 65, donne e under 14; Tribuna verde 90 euro e ridotto 60, tribuna azzurra 75 euro e ridotto 55, distinti 60 euro e ridotto 45, curva Sud 45 euro. I prezzi sono già comprensivi di diritti di prevendita.