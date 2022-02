Ibrahimovic allo stadio Arechi: i prezzi dei biglietti per Salernitana-Milan

Il ritorno di Stefano Pioli, nello stadio che l'ha tenuto a battesimo, quando era un giovane allenatore; la parata di stelle - Ibra, Leao, Maignan, Kessie - insomma il Milan. Il Diavolo ha un solo obiettivo: far cuocere tre punti a fuoco vivo sulla propria graticola, gli servono per un arrosto chiamato scudetto. La Salernitana ha un solo obiettivo: fare l'impresa e conquistare un punticino (o magari tre di platino) per accelerare la propria rincorsa salvezza. Salerno è nel pallone, i tifosi si sono messi in fila.

Corsa contro il tempo

Ci sono richieste da tutte le regioni meridionali d'Italia, ma in città è già comincia la corsa ai tagliandi d'ingresso allo stadio Arechi. Eccoli: curva Sud 35 euro, Distinti 55, tribuna azzurra 63, verde 80, rossa 100. Ridotti (over 65, under 14, donne): Distinti 33, azzurra 38, verde 48, rossa 60.

Diversamente Abili

Le persone diversamente abili al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Tribuna Verde N/S) al prezzo privilegiato di € 5,00 per un massino di 50 dovranno inviare mail a biglietteria@ussalernitana1919.it con documentazione che attesta la disabilità al 100% e documento di riconoscimento sia per disabile che accompagnatore ove previsto. Il tagliando per l’accompagnatore ha invece un costo di 20€. I tagliandi d’accesso si potranno ritirare giovedì 17 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Varco 25 dello Stadio “Arechi”. Le richieste pervenute prima delle ore 16:00 di venerdì 11 febbraio non saranno prese in considerazione. Potrà ritirare solo chi ha ricevuto mail di conferma con esito positivo. Le richieste pervenute da parte di persone diversamente abili, e relativo accompagnatore, che hanno beneficiato di tagliandi a loro riservati nell’ultima partita casalinga, non saranno prese in considerazione in relazione alla gara casalinga immediatamente successiva in quanto sarà applicato il principio di rotazione.

Settore Ospiti

I tagliandi d’accesso per il settore Curva Nord sono in vendita presso i punti vendita VivaTicket al costo di € 33 + € 2,00. E’ fatto divieto di vendita per questo settore ai residenti della provincia di Salerno.