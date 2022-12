Febbre da Milan: biglietti settore ospiti, la Salernitana riceve richieste da ogni angolo d'Italia

Il colpo d'occhio sarà imponente: Salernitana-Milan è una partita da primissima fascia e da potenziale tutto esaurito sugli spalti. Non è stato, però, ancora raggiunto: fin qui sono stati venduti 15mila biglietti e gli abbonati sono 8118. Si gioca alle ore 12.30 del 4 gennaio: i pali della Salernitana saranno difesi da Ochoa che giovedì 22 dicembre sarà a Salerno e lo stadio si presenterà con ristrutturazione effettuata nei bagni e nuovo varco d'ingresso in curva Sud.

Il settore ospiti



Nel frattempo la Salernitana ha annunciato l'inizio della prevendita dei biglietti per il settore ospiti. Ha già ricevuto molte richieste dai Milan club in Puglia, Calabria e Basilicata. Non è escluso che diverse centinaia di supporter rossoneri siano già in possesso dei biglietti dei Distinti. Gli ultras, invece, saranno posizionati in curva Nord, nel settore ospiti. Ecco la comunicazione: "U.S. Salernitana 1919 informa che a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 22 dicembre, saranno in vendita i tagliandi per il settore ospiti per la gara Salernitana-Milan. E’ possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord presso i punti vendita VivaTicket al costo di 45 euro. Si informa che la vendita sarà libera tranne per i residenti a Salerno e provincia per i quali è necessario essere possessori di Fidelity Card del Milan".