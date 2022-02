Operazione capienza: 2mila posti in più per Salernitana-Milan

"Vi do la notizia in diretta: con tutta probabilità, potremo disporre di altri duemila posti in occasione di Salernitana-Milan". Parole e musica (per le orecchie dei tifosi granata) di Danilo Iervolino, presidente della Bersagliera.

Lo scenario

Il patron ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore granata, Davide Nicola. La nuova capienza e quindi il supplemento di posti deve essere concessa dalla Commissione provinciale di vigilanza, che dovrà riunirsi ad horas. La seduta è richiesta dal Comune di Salerno, che ha completato le planimetrie delle vie d'esodo. Appena il cerchio burocratico sarà chiuso, la Salernitana metterà in vendita le nuove scorte di biglietti.