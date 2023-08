Curva Nord stadio Arechi, la Salernitana è convocata in Prefettura: "Presentiamo proposte concrete"

La Salernitana non molla di un centimetro, accelera, vuole la riapertura della curva Nord. L'ad granata Maurizio Milan lo ha annunciato nel corso dell'incontro pubblico con i tifosi: "Pazienza finita, vogliamo essere attori di questa partita e non solo spettatori, faremo valere le nostre ragioni". Così ha chiesto via pec e ha ottenuto la convocazione di un tavolo tecnico. La Salernitana si appella alla valutazione finale di Prefetto e Questore, chiama in causa Palazzo di Governo e si è fatta affiancare dalla Lega Serie A per la presentazione di nuove proposte, integrazioni sulla curva Nord.

Il vertice

Dopo il sopralluogo con Cardinaletti allo stadio Arechi, Milan raggiunge Palazzo di Governo per portare all'attenzione del Prefetto "proposte, idee - ha già detto ai tifosi - e non fotografie". La Salernitana presenta in sede prefettizia il benchmark progettuale per aprire la curva Nord. Ha fatto un raffronto con gli altri stadi italiani. Il progetto in questione riprenderebbe così l’idea originaria di spostare il parcheggio nell’area ex capitolo San Matteo con il conseguente trasporto degli ospiti con navette. Il club vuole spostare il settore ospiti nei Distinti. E' un progetto in salsa granata, che ha l'avallo della Lefa Serie A. La Lega, invece, ha bocciato la richiesta del Comune di Salerno, che proponeva di non aprire il settore ospiti per le gare casalinghe 2023-2024.