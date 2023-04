Consigli per gli acquisti: la Salernitana accende i fari su un esubero del Milan

Avanti adagio: è questo il motto della Salernitana, sia in classifica sia nelle trattative di calciomercato. Definirle trattative, in questo particolare momento della stagione, è ancora un eufemismo. Si tratta di approcci e posizionamenti, dialoghi e riflessioni su ruoli da colmare e calciatori di proprietà che sono già oggetto delle lusinghe di altri club.

Colazione di lavoro

In mattinata, dunque prima della partita di Champions League che il Milan ha poi pareggiato a Napoli ottenendo la qualificazione in semifinale, il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha incontrato Paolo Maldini e Ricky Massara, dirigenti rossoneri. Al Diavolo piacciono Dia e Mazzocchi ma soprattutto alla Salernitana interessa un calciatore che Paulo Sousa ha già avuto alle proprie dipendenze. Yacine Adli non rientra nei piani tecnici di Stefano Pioli che gli ha riservato solo cinque partite e lo ha anche escluso dall'ultima trasferta di campionato a Bologna. Il franco-algerino è stato allenato da Paulo Sousa quando militava nel Bordeaux. Adli, classe 2000, può giocare da centrocampista centrale, fantasista e mezzala offensiva.