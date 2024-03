La Salernitana riparte da Colantuono-ter, parla Milan: "Entro aprile decisioni sul futuro"

Comincia il Colantuono-ter. Per la terza volta alla guida della Salernitana, l'allenatore originario di Anzio dovrà guidare la squadra nelle ultime nove partite del campionato, "dovrà osservare - ha detto l'ad Milan - e aiutarci anche a comprendere chi potrà fare al caso del club in Serie B. E' una scelta interna, è un uomo di società".

Le parole dell'ad

"Diamo spazio ad un uomo della Salernitana, ad un professionista che ci ha accompagnato fin dall'inizio. Inzaghi ha risolto con me il contratto stamattina. La scelta di Colantuono è stata condivisa in primis dal presidente Iervolino. E' la figura perfetta per accompagnare la Salernitana in queste nove partite, sulle quali - è un po' il mio mantra - non abbiamo ancora gettato la spugna", ha detto Milan. Quale sarà il futuro di Sabatini? "Continuerà con noi, anche perché con Colantuono hanno fatto esperienze insieme. Sarà di supporto con il mister, sia per individuare futuri manager sia dentro lo spogliatoio con il club per organizzare il futuro. Con Inzaghi il rapporto della Salernitana è sempre stato molto corretto. Il tempo che si è dato Iervolino è servito per prendere una scelta razionale e non emotiva. Abbiamo scelto domenica sera, tra le 21.30 e le 22. Colantuono oggi poco dopo le ore 8 era già al Mary Rosy, ho pranzato con il mister e l'ho visto molto determinato. Ora combatteremo partita su partita, a cominciare da Bologna, che Colantuono stà già preparando nei minimi dettagli. Non presenteremo adesso Colantuono, perché lui è un uomo società. Lo farà prima della sfida al Bologna". Dopo queste nove giornate, quali saranno i programmi? "Nessun processo accelerato. Affronteremo le prime gare. Per scaramanzia non voglio pronunciare la seconda lettera dell'alfabeto ma di sicuro andremo in continuità con i nostri progetti. Faremo una valutazione sui calciatori". Quali sono il manager e l'allenatore ideali per la Salernitana? "Abbiamo avuto in questi anni profili diversi, da allenatori senior ad altri molto giovani. Di sicuro chi ci accompagnerà dovrà avere obiettivi chiari condividendoli con noi, cioè dovrà lavorare con noi per la sostenibilità economica perché si troverà di fronte non dico una situazione critica ma l’elemento principale per una piazza come Salerno è la sostenibilità economica del club per non trovarsi in situazioni particolari, come gli aumenti di capitale. Dobbiamo pianificare meglio e avere uomini di sport e di campo.Rispetto alla figura di Sabatini, parleremo con lui in primis. La prossima stagione non si pianifica a maggio ma già ad aprile, già dopo le prossime partite. Non aspettiamo il resoconto dopo Bologna ma lo facciamo già. C’è un parco calciatori da valutare. A fine aprile inizieremo ad interloquire con alcuni club nazionali e internazionali. Il ds è attualmente Sabatini. Vedremo con Iervolino nelle prossime settimane. Vogliamo dare un segnale forte di continuità. Colantuono, oltre ad essere un traghettatore, potrà darci preziosi segnali su alcuni calciatori, sarà anche un osservatore. Non c'è Ribéry: al momento è in Francia e ha altre preoccupazioni. Nulla è incedibile. Abbiamo avuto interlocuzioni, ma ad oggi la cessione del club non è in agenda. Vogliamo dare continuità al progetto, senza disperedere energie economiche e non solo, già messe. Ripartiremo da un nocciolo di giocatori che fa parte del team. Tchaouna è stata una felice scoperta, ma abbiamo anche altri calciatori esperti da cui ripartite. Non svenderemo giocatori. Capiremo chi vorrà restare con noi, Colantuono ci aiuterà a capire da chi ripartire”.

La Salernitana sceglie Colantuono