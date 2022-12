Facce da Milan, Tomori prenota la trasferta: "Non vedo l'ora di giocare a Salerno"

"Sono pronto per Salerno". E' già vigilia di Salernitana-Milan e il primo obiettivo del 2023 lo inquadra Fikayo Tomori, il difensore campione d'Italia. Il Diavolo busserà alla porta dello stadio Arechi il 4 gennaio alle ore 12.30, ripresa del campionato di Serie A. Ventimila persone, compresi abbonati, sono già pronte a riempire gli spalti. Il Milan è in ritiro a Dubai e il difensore rossonero lancia il guanto di sfida.

Lo scenario

"Abbiamo recuperato Bennacer e Bakayoko e alcuni giocatori dal Mondiale - ha detto Tomori - Siamo pronti ed eccitati. È giusto aver avuto tempo di rilassarci e di recuperare, ma ora dobbiamo lavorare per essere pronti per la prima partita. La Salernitana non avrà a disposizione Mazzocchi, operato al ginocchio, Candreva, squalificato, il portiere Sepe e il centrocampista Maggiore che si sono fermati per infortunio muscolare. In ritiro a Dubai il Milan affronterà Arsenal e Liverpool in amichevole.