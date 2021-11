Mini abbonamenti Salernitana, comincia la vendita libera: il report dopo la prima fase

E' terminata la prima fase di vendita dei mini abbonamenti proposti dalla Salernitana per le gare casalinghe contro Sampdoria, Juventus e Inter. Fino alle ore 23.59 del 9 novembre, l'acquisto è stato consentito solo agli abbonati alla stagione sportiva 2009-2010 ed ai possessori di tessera del tifoso. Sono stati venduti circa 1100 carnet. Da oggi, 10 novembre, comincia nelle ricevitorie la vendita libera, aperta a tutti.

La gratuità per under 14

Nel frattempo la società ha sostituito una delle giornate riservate alle gratuità per under 14. Nell'elenco delle partite non c'è più Salernitana-Sampdoria del 21 novembre. La partita, che rientra a propria volta nei mini abbonamenti, è stata sostituita con Salernitana-Fiorentina, aprile 2022.