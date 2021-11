La Salernitana propone mini abbonamenti: ecco i prezzi e le partite

Un pacchetto di tre partite: arrivano i mini abbonamenti per i tifosi della Salernitana. Il club granata lo ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale.

La nota



L’U.S. Salernitana 1919 comunica che sono stati predisposti i mini-abbonamenti per le ultime gare del girone d’andata: Salernitana – Sampdoria (in programma il 21 novembre alle ore 15:00), Salernitana – Juventus (in programma il 30 novembre alle ore 20:45) e Salernitana – Inter (in programma il 17 dicembre alle ore 20:45). Curva Sud a 99 euro, compresa prevendita.

Info utili

I mini abbonamenti saranno in vendita esclusivamente nei punti vendita abilitati mentre non sarà possibile acquistarli online. Queste le date di aperture delle vendite: gli abbonati alla stagione 2019/2020 e i possessori di Granata Card o Happy Card in corso di validità potranno usufruire del diritto di prelazione dalle ore 9:00 del 4 novembre fino alle ore 23:59 del 9 novembre. La vendita libera partirà dal 10 novembre fino alle ore 23:59 del 15 novembre.

I prezzi

Curva Sud 99 euro, Distinti 125 euro (ridotti 71 per under 14, over 65 e donne), tribuna azzurra 149 euro (ridotti 87), verde 180 euro (ridotti 110), vip rossa 270 euro (ridotti 155).