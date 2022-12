Il Mondiale dei granata: una pioggia di dollari bagna la Salernitana

Una pioggia di dollari nelle casse sociali della Salernitana. Il club granata, alla stregua delle altre società di Serie A, riceverà un indennizzo Fifa per l'invio di calciatori ai Mondiali. L'importo si calcola anche in base al percorso dei singoli giocatori nella competizione Mondiale. Chi è arrivato fino in fondo, ad esempio, rappresrenta un tesoretto per il proprio club di appartenenza. La fetta più ricca della torta, calcolata in dollari, appartiene alla Juventus: 2,8 milioni.

Le casse granata

La Salernitana, invece, riceverà 208mila dollari come premio per l'utilizzo cumulativo di Bronn con la Tunisia, di Piatek con la Polonia e di Dia con il Senegal. Boulaye Dia è il giocatore più ambito in questa sessione di mercato invernale. La Salernitana, però, resiste all'assalto dell'Everton, il principale acquirente, considera incedibile il proprio attaccante e rimanda il diritto di riscatto a fine stagione. A giugno, infatti, verserà 12 milioni di euro nelle casse del Villarreal e poi si preparerà a definire la cessione della sua pepita d'oro.