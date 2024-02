La Salernitana si condanna da sola: passa anche il Monza all'Arechi, un piede e mezzo nel baratro

Finisce con il coro "vergognatevi", intonato dalla curva Sud Siberiano. Crolla tutto. Crolla il castello che non c'è mai stato, utilizzato solo nei video di presentazione di Boateng. Ma quello vero, calcistico, fatto di scelte giuste in campo e fuori, aveva crepe nelle quali si è infiltrato anche il Monza. Palladino non ha tolto il centravanti: Djuric è stato utile anche sul secondo gol dei brianzoli, quando ha vinto il duello con Boateng liberando Pessina sfuggito al pessimo Bradaric. A quel punto, al 38' della ripresa, la Salernitana era ampiamente in bambola e già sotto di un gol, realizzato da Maldini, subentrato a Mota Carvalho. In bambola la squadra e fischiato pure l'allenatore, quando per sbloccare il risultato ha eliminato il centravanti Weissman dalla contesa, l'unico attaccante autore di un gol nel 2024, per inserire Tchaouna alleggerendo la prima linea della Salernitana. Poi Tchaouna ha avuto anche una ghiotta occasione, ma la Salernitana ha fatto poco per vincere. Impaurita, con poche idee. "Dà l'impressione di essere come un aereo che stalla", diceva il dg Sabatini il 23 dicembre, pochi giorni prima del suo arrivo e del mercato. E' rimasto tutto inalterato: la Salernitana prima stalla e poi precipita. Perde ancora una volta all'Arechi, riempito da 18500 cuori granata. Perde proprio nel giorno in cui, se avesse vinto, avrebbe potuto clamorosamente accorciare sulla zona salvezza. Ma non riesce, non sa farlo e non è aiutata a farlo.

La partita

Parte subito fortissimo il Monza, complici alcuni errori granata. Il primo è di Bradaric, marchiano: la Salernitana ha l'opportunità di un break sulla sinistra ma il croato fa velo per favorire l'inserimento di Candreva anziché sfruttare la sua migliore posizione e postura, già dentro il campo. I due calciatori non si intendono e l'errore di valutazione diventa assist per Birindelli, che percorre la fascia destra e pesca Djuric in area. Girata del centravanti e palo pieno (2'). Poi ci prova ancora Djuric, appostato nei pressi del vertice destro dell'area piccola, ma è ben constrastato. La Salernitana è in difficoltà e i brianzoli hanno un'altra grande opportunità. Sugli sviluppi del secondo calcio d'angolo di fila, battuto da Dani Mota, Gagliardini impatta e Ochoa sulla riga di porta fa il miracolo.

La luce delle idee

La Salernitana non ha il regista: è una lacuna strutturale alla quale non può ovviare Liverani, che sceglie Coulibaly e Basic come coppia di mediana e che cerca di nascondere Candreva, addirittura indietreggiato talvolta nel ruolo di finto play per provare a legare il gioco. Al 9', la circolazione di palla che ne consegue porta al tiro Kastanos: diagonale di sinistro, che sibila alla destra di Di Gregorio e si spegne sul fondo. La Salernitana deve giocare sulla forza fisica, sullo strappo, sul contrasto e il recupero del pallone per ribaltare. Lo capisce una volta Coulibaly - passaggio per Bradaric che dovrebbe convergere e battere a rete con il destro ma utilizza solo il piede sinistro - e una volta Basic che arpiona il pallone nella propria trequarti. L'ex Lazio innesca la veloce circolazione di palla per Zanoli che pesca Weissman sulle zolle del centravanti. L'attaccante israeliano avrebbe addirittura tempo e spazio per controllare prima di concludere ma sceglie la soluzione di prima intenzione. Viene fuori una esecuzione a metà tra tiro e passaggio, fuori. Al minuto 36 c'è una ghiotta opportunità per la Salernitana. Dapprima Kastanos si procura calcio di punizione a pochi centimetri dall'ingresso nei sedici metri (Fabbri giudica fuori area e il Var conferma), poi combina con Candreva che calcia verso Di Gregorio, un difensore devìa, il portiere è spiazzato ma il pallone finisce fuori di un soffio.

La ripresa e la beffa

Il Monza si presenta con un nuovo giocatore in campo, dopo l'intervallo. C'è Bondo, al posto di Colpani. Avvio in fotocopia, di nuovo a razzo del Monza. Dopo un buono spunto di Zanoli, tra i migliori, e lo scambio ravvicinato Weissman-Kastanos che termina con un tiro del cipriota rimpallato, gli ospiti beneficiano di una torre di Djuric che Pellegrino neutralizza con una buona diagonale ma soprattutto smarca tutto solo in area piccola Gagliardini che centra la manona di Ochoa, miracolosamente protesa. Manolas non giocava dal 29 dicembre e dopo un'ora di gioco non ne ha più. Lo sostituisce Boateng. Poi Liverani sfila dalla contesa anche Weissman e fa fare a Tchaouna il falso nove. Mischia le carte anche Palladino: il tecnico del Monza manda in campo Maldini per Mota Carvalho e Caldirola per Pablo Marì, uno dei centrali ammoniti (l'altro è Izzo). Mentre Liverani prepara il dobbio cambio (Legowski e Dia), la percussione di Candreva illumina la zolla di Kastanos. che stoppa ma non riesce a far gol per la deviazione provvidenziale della difesa monzese. Escono Kastanos e Basic. Palladino sfila pure Izzo: c'è Kyriakopoulos e quindi difesa a quattro, gioco più aperto. E proprio su contropiede la Salernitana ha due clamorose palle gol, ma Di Gregorio dice due volte no ai tiri di Tchaouna, che da sinistra non riesce ad incrociare. Lo fa invece Daniel Maldini. Gli si apre davanti una prateria dopo l'uno due nel quale la Salernitana si fa irretire. Piatto destro preciso sul palo lungo e Monza in vantaggio al 34'. Piove anche un oggetto in campo, che l'arbitro raccoglie e consegna alla Procura Federale. Cala il sipario al 38': Djuric vince il duello aereo con Boateng, Pessina invita all'uscita Ochoa e lo scavalca con un morbido pallonetto.