Chiamateli bomber: gol di Coulibaly, Kastanos e Candreva, la Salernitana batte il Monza

E' qui la festa, misurata ma sempre festa. E' qui, a Salerno, che è possibile ammirare un portiere-gatto: si chiama Memo Ochoa e fa i miracoli. La Salernitana vince e lo fa con merito, aggrappata al proprio carattere e alla vena dei centrocampisti che curano il mal di gol degli attaccanti. Tutto vero. Nella cronaca di un successo rotondo, però, non è possibile dimenticare il doppio, clamoroso intervento salva 0-0 e salva 1-0 che il portiere messicano ha sfoderato sotto la curva Nord e poi sotto la curva Sud. Poi la Salernitana ha dilagato ma Ochoa è stato un mostro e ha la paternità di questa vittoria larga insieme a Gyomber, insieme ai bomber di giornata. Con i giocatori da copertina e da controcopertina, la Salernitana respira e afferra la vittoria che vale platino. Le consente di rompere innanzitutto l'incantesimo stadio Arechi (non vinceva da fine ottobre in casa contro lo Spezia) ma consegna pure una squadra migliore nella tattica, he corre di più e meglio.

La tattica e il "perdono"

Regge il modulo con due centrocampisti ultra offensivi alle spalle di Piatek: Candreva può sciorinare calcio in una zona di campo ridotta, finalmente da sottopunta e non per coprire tutta la fascia. Kastanos ha dato il suo contributo. Poi le vittorie fanno anche venire i capelli biondi e gli occhi azzurri. Ad esempio passa in cavalleria l'ennesimo errore di Piatek al 39': riesce finalmente ad aggiarare Cragno ma a porta vuota divora ancora. Giù applausi: potenza di una vittoria che lancia la Salernitana alla giornata del 5 marzo, il doppio bivio, Sampdoria-Salernitana e Spezia-Verona. Porte girevoli alla Salernitana: Paulo Sousa fa pretattica e sceglie di nuovo Ochoa, che sia il tecnico portoghese contro la Lazio sia Nicola a Verona avevano relegato in panchina. Non c'è Mazzocchi dal 1' ma Sambia, Candreva e Kastanos sostengono Piatek. Prima della partita, tutti i granata in cerchio: mischia stile rugby sotto la panchina occupata dall'allenatore portoghese.

La cronaca

Subito un'accelerazione, subito uno spunto della Salernitana, sospinta dal coro "camminerò insieme a te". Buon gioco di gambe di Kastanos sulla destra e verticalizzazione immediata per Candreva che non ha la freddezza di puntare subito l'area di rigore, complice anche il veloce raddoppio monzese. Pallone spostato sulla sinistra per Bradaric che ciabatta il cross. Candreva sottopunta a sinistra e Kastanos a destra: l'obiettivo è farli convergere sul piede forte per tentare anche la battuta a rete. E' al solito rapido e velenoso, invece, il Monza in contropiede: l'azione si sviluppa sulla sinistra con Caprari. Consueta giocata, pallone sul destro per cercare il tiro a giro. E' rimpallato, mira sballata (9'). Le sottopunte cambiano posizione dopo dieci minuti: Candreva si ritaglia il suo spazio sulla destra e in quel corridoio, smarcato da Gyomber bravo nell'anticipo, crea un'azione che lui stesso conclude con un tiro cross senza esito.

Clamorose palla gol

E' ghiotta, è gigante, la costruisce la Salernitana al 15'. Il break è di Lassana Coulibaly. Palla al piede, in feroce progressione, il centrocampista maliano chiede superiorità ma forse perde un tempo di gioco, serve in qualche modo Crnigoj che riesce a crossare a pelo d'erba. Piatek tocca di piatto ma spedisce clamorosamente fuori. E' poca roba rispetto a quanto divora al 17': cross al bacio di Sambia per la testa del pistolero che ha lo specchio spalancato ma di testa spedisce di nuovo a lato. Lui si dispera, imprecano in sedicimila. Granata molto vicini al gol anche al 21': è sempre Candreva a proporsi, ma gli manca l'istinto del bomber. Tiro di destro, Caldirola fa in tempo ad allungare la gamba. La carambola non premia la Salernitana: pallone fuori di un soffio. Poi uno scontro pericoloso nel gioco aereo, in area di rigore brianzola: restano a terra per parecchi minuti il difensore di casa, Daniliuc, e gli stopper del Monza, Pablo Marì e Caldirola.

Gatto Ochoa

Si riprende dopo circa sei minuti di interruzione. Una pausa che rischia di trasformare la Salernitana in squadra sonnacchiosa. Dapprima su errore (l'unico del primo tempo) di Gyomber, Crnigoj deve spendere un fallo (con ammonizione) al limite dell'area. Poi al 40' Caldirola pesca Ciurria tutto solo nel cuore dell'area ma Ochoa è prodigioso, non vacilla sulla linea di porta e dice no con un miracoloso intervento di piede.

La ripresa e Lassana gol

Si ricomincia con i granata di nuovo in mischia nella propria metà campo, per raccogliere energie e idee. "Noi vogliamo questa vittoria", urlano gli ultras. Palladino sostituisce Sensi con Donati e Gytkjaer con Mota Carvalho. Poi cambia l'aria, si illumina la mattonella di Lassana Coulibaly servito da Piatek. Il maliano alza la testa e pesca dal cilindro un tiro carico d'effetto, meraviglioso, che si insacca alla sinistra di Cragnao (6'). Poi è di nuovo gatto Ochoa: il portiere messicano è meraviglioso, allungandosi sulla propria sinistra in tuffo, quando Mota Carvalho su assist di Carlo Augusto indirizza verso l'angolo basso.

Il momento di Mazzocchi, la perla di Kastanos

Ultima partita il 13 novembre proprio contro il Monza, in Brianza. Dopo mesi di sospiri, in seguito all'intervento chirurgico al ginocchio, ricomincia la stagione di Mazzocchi. Entra al 19' della ripresa, al posto di Sambia. Poi Paulo Sousa richiama a sé anche Crnigoj, ammonito. Al suo posto Maggiore. La Salernitana trova il jolly dopo meno di un giro di lancette dal loro ingresso in campo. E' sontuoso Lassana, piovra della metà campo. Pallone smistato a a Bradaric che crossa basso. A rimorchio c'è Kastanos che di sinistro, di prima intenzione, trafigge Cragno. E' il 20', Arechi in visibilio.

Tris Candreva

La Salernitana è padrona del campo e cala il tris. Lo fa al 26' con Candreva che in tap-in ribadisce in rete la respinta di Cragno su tiro dal limite di Piatek. 3-0 dei granata, tre passi verso la salvezza. Poi esce tra gli applausi un monumentale Gyomber: non è sazio, mima "ancora, ancora" ai compagni. Esce anche Kastanos, ammonito. Al suo posto Nicolussi Caviglia. Piatek sbaglia ancora ma propizia l'espulsione di Donati. Il gol del pistolero servirà a Genova. La gente lo capisce e lo incoraggia. Il momento simbolo è anche il 90'. Paulo Sousa dopo l'ennesima parata di Ochoa richiama in panchina Candreva per Botheim. Candreva toglie la fascia e la passa a Piatek. Che confeziona l'assist più bello della partita: la consegna da staffettista a Pasquale Mazzocchi. Bentornato entusiasmo, bentornata Salernitana.