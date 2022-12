Mercato Salernitana: il Monza propone un centrocampista e De Sanctis riflette

Il mercato della Salernitana è allo snodo decisivo: il portiere, il laterale destro, ma anche il centrocampista sono obiettivi prioritari. Il Monza offre ai granata il giocatore Josè Machin, 26 anni, cerntrocampista dinamico. Era stato fatto un sondaggio anche per Ranocchia ma Galliani ha deciso di trattenerlo. Resta disponibile Machin e De Sanctis riflette.

Gli altri ruoli

Per il laterale destro che deve sostituire Mazzocchi, possono risalire le quotazioni di Birindelli, se l'Atalanta non sblocca Zortea. La Salernitana ha da tempo acceso i riflettori su Zortea: Nadir è stato già allenato da Nicola, è duttile, può presidiare all'occorrenza anche la fascia sinistra. L'Atalanta, però, non è orientata a prestare il cartellino ma a venderlo. E in questo caso, il prezzo potrebbe non incastrarsi con l'offerta della Salernitana. E' partito il conto alla rovescia: se l'operazione non si sblocca in pochi giorni, la Salernitana non aspetterà all'infinito Zortea, soprattutto in ragione del fatto che dopo la sfida al Milan recupererà anche Candreva. Nel frattempo potrebbe riaprirsi un'altra pista e sempre con il Monza. L'identikit alternativo potrebbe essere di nuovo Birindelli. Capitolo portiere: la Salernitana ha individuato l'esperto Berisha, portiere in forza al Torino, per la sostituzione dell'infortunato Sepe. Il Torino propone il prestio oneroso. Le cessioni sono uno dei nodi di mercato. Il presidente Iervolino è intervenuto con l'immissione di nuovo capitale - circa 5 milioni di euro - per compensare lo sforamento dell'indice di liquidità. Significa che per fare mercato il club granata non deve più anteporre le cessioni agli ingaggi. Ciò non toglie, però, che sia necessario anche cedere. Kristoffersen è stato proposto anche all'Avellino e nel frattempo ha rifiutato la Serie B danese.