Gara-bivio per la Salernitana, parla Liverani: "Dobbiamo assolutamente battere il Monza"

C'è un solo risultato a disposizione della Salernitana: deve vincere allo stadio Arechi contro il Monza per inaugurare nel migliore dei modi il filotto di quattro scontri diretti - gli altri contro Udinese, Cagliari e Lecce - che il calendario riserverà. Fabio Liverani, il terzo allenatore di questa tribolata stagione, ha avuto una settimana piena per scegliere la migliore formazione. Anzi, dopo la sfida persa senza reagire contro l'Inter, aveva detto: "Saranno i giocatori a fare la formazione". Stava significava che si sarebbe auto promossi o auto esclusi in base al proprio rendimento settimanale. Dia e Coulibaly si accomoderanno in panchina. Dal 1' giocheranno Weissman e Basic.

Lo scenario

"Abbiamo fatto una settimana piena, condotta bene dalla squadra. Abbiamo cercato di conoscerci meglio, cosa fondamentale quando il tempo è ridotto. Abbiamo ancora incognite, proprio di ruoli. Andate in ritiro è servito a far capire che persona sono, al di là dell'allenatore. Sono una persona schietta e diretta, non ci giro intorno. Non abbiamo recuperato nessuno, anche se sono sulla buona strada. Fazio, Pirola, Pierozzi non hanno recuperato. Fazio non convocato? No, ho detto che non ha recuperato pienamente". Quindi non potevamo cambiare tantissimo. Alcuni giocatori hanno dato segnali importanti, c'è possibilità per tutti perché quando sono arrivato ho detto che eravamo al giorno zero e che tutti avrebbero avuto possibilità di prendere la maglietta. Chi subentra, con cinque cambi, ha possibilità di cambiare la partita. La Salernitana non è in condizione di esmiersi dal giocare senza otto, nove giocatori". "Siamo andati a ilano e abbiamo schierato di ruolo giocatori che credo non avessero mai giocato insieme: Pasalidis, Boateng e Pellegrino. Boateng non lo ringrazieremo mai a sufficienza, perché era inattivo e alla terza partita si è fermato. Oggi ci ritroviamo nella stessa condizione: giocatori che non hanno mai fatto la linea insieme. Oggi se ci concentriamo sui moduli o sui numeri, non è la strategia che può portare risultati alla Salernitana. Può apportarli la voglia di correre, sacrificarsi per sè e per la squadra, vincere i duelli individuali. Pian piano ci stiamo mettendo anche sitiazuoni tecnico-tattiche ma oggi soprattutto dobbiamo diventare squadra". La Salernitana a Milano ha toccato il fondo. E' pronta a risalire per evitare che le partite che mancano siano una lenta agonia? "Per ancora di più il verdetto del campo sarà fondamentale, perché ci farà capire se davvero la squadra è in ripresa, se la squadra è in tenuta mentale. La sfida all'Inter avrebbe potuto accentuare i nostri limiti: oggi l'Inter è ingiocabile. Se fossi stato un allenatore più furbetto, non avrei accettato a quattro giorni dall'Inter. Ma io avevao davanti 14 partite e non solo l'Inter. Ma la Salernitana non può ancora pensare all'Inter né fare tabelle e pensieri a medio-lungo termine. Questa squadra deve pensare unicamente alla partita contro il Monza e trovare soluzioni per vincere. Tredici partite per molti possono sembrare pochi. Per me sono un terzo del campionato e non voglio assolutamente pensare che i miei calciatori possano abdicare o andare incontro alla lenta agonia". Solo la vittoria può tenere accesa la fiammella della speranza? "Da un po' la Salernitana arriva alla partita pensando che sia l'ultima e questo non ci aiuta. E' invece una partita fondamentale per riaccendere qualcosa, noi dobbiamo andarci a prendere punti dovunque e la vittoria può aiutarci molto. Riaccendere vuol dire dare entusiasmo ai ragazzi. Una vittoria, a prescindere dai punti di distacco che sono ancora tanti, possono creare un risveglio. Se si retrocede la colpa è di tutti: non c'è solo chi gioca di più e in misura inferiore chi gioca meno. Si può anche retrocedere nella vita, ma bisogna farlo dignitosamente. Il calcio è crudele e stupendo nello stesso tempo. Mancano 13 partite, domani avremo un'altra possibilità ma dobbiamo dare il massimo. Non so se con Paulo Sousa o con Inzaghi fossero o meno più squadra. Quello che ho osservato io, è la tendenza allo scollamento, se ci sono difficoltà. Invece bisogna aiutarsi, fare una corsa in più, sacrificarsi per il compagno, con un aiuto in più, alibi e lamentela in meno". Dia e Coulibaly disponibili? "Sono convocati". Nonostante le difficoltà, ci saranno 20mila tifosi. "Sono quelli che non mollano mai: se arriva la vittoria, non oso immaginare quanto supporto potremo avere. Però tocca pure a noi alimentare il loro entusiasmo".