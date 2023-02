Salernitana devi vincere, parla Sousa : "Squadra e tifosi devono stare sulla stessa carrozza"

Dia è tra i convocati di Paulo Sousa. Il calciatore ha partecipato all'allenamento di rifinitura, è disponibile, probabilmente per l'utilizzo di uno spezzone di Salernitana-Monza. L'allenatore granata parte dalla presentazione dell'avversario: "Affronteremo una squadra che è difficile da fermare perché la concezione dei tre dietro, la mobilità del centrocampo e l'occupazione della parte esterna crea molte difficoltà. Abbiamo lavorato sulla nostra identità perché dobbiamo dare continuità a questa identità che abbiamo deciso. Nel frattempo facciamo piccoli aggiustamenti rispetto all'avversario che incontriamo e che abbiamo studiato in settimana. Stiamo lavorando con buona intensità e buona umiltà di lavoro".

Le soluzioni

Ci sono difetti evidenti: la Salernitana tira poco e subisce troppo. C'è bisogno di essere più pericolosi, di tenere di più il pallone nella metà campo avversaria e farlo arrivare agli attaccanti con maggiore qualità. "Vedo solo una strada - dice Paulo Sousa - dobbiamo lavorare sodo. Per fare più gol dobbiamo giocare di più e stare più vicino all'area di rigore avversaria. E' una grande rottura con il passato ma dobbiamo riuscirci. Dobbiamo mantenere l'aggressività sia in un blocco alto sia in un blocco basso. Dobbiamo lavorare anche sulla fisicità e sui ritmi esplosivi". Le sottopunte: "Candreva è uno dei giocatori più intelligenti e questo dà la possibilità di usarlo in molte posizioni: ha qualità tecnica, conosce gli spazi. E' una soluzione utilizzarlo dentro il campo. Oggi abbiamo anche Mazzocchi, Maggiore e Dia che ci possono dare una mano. Abbiamo più soluzioni durante la partita. Riguardo Bonazzoli, gli abbiamo fatto un prototipo di giocatore che è Orsolini del Bologna. Bonazzoli può fare il nostro Orsolini". Nessuno in grado di partire dall'inizio? "Quando si tratta di infortuni muscolari bisogna andare con cautela. Nel caso di Mazzocchi, che ha avuto un problema articolare ma c'è già una base, si può fare una considerazione dall'inizio e poi vedere a che punto siamo con le energie a gara in corso".

La necessità di sviluppare gioco

"Ambizione e coraggio: io voglio trasformare la paura in ambizione. Il calcio non può essere solo difendere. Dobbiamo lavorare su questi concetti anche se siamo una squadra in costruzione. Abbiamo cinque, sei giocatori che possono giocare a centrocampo. Bohinen sta crescendo sulla velocità nel breve e nei duelli. Crnigoj nei primi 45' è cresciuto. così come Nicolussi. Non vedo Daniliuc come regista difensivo. In questo momento, mai. Può invece giocare come esterno, lo ha fatto". Nodo portiere: "Non cambio spesso, sono molto coerente con quello che dico e faccio. Nelle prime partite, non avremo una decisione sul portiere". Quindi Sepe. Poi i tifosi, l'entusiasmo: "Dobbiamo lavorare per rendere orgogliosi i nostri i tifosi. Ho visto gli striscioni. La gente ha capito il nostro momento. Squadra e città devono camminare insieme ma non nello stesso treno. Di più: devono farlo nella stessa carrozza. I tifosi hanno tutto il diritto di esprimersi sull'atteggiamento sbagliato al termine della partita, durante la settimana. Invece durante la partita, durante il riscaldamento, stiamo nella stessa carrozza. Siamo positivi, sosteniamo, appoggiamo e spingiamo: questo la squadra lo sente. Sono convinto che se accade, noi faremo bene. Domani sarò contento se metteremo in difficoltà il Monza per tutta la partita e anche se abbiamo diversa continuità per creare opportunità davanti alla porta avversaria".