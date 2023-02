Arriva il Monza, la Salernitana chiama i tifosi a raccolta: il dato della prevendita

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per Salernitana-Monza. La partita, in programma allo stadio Arechi domenica 26 febbraio alle ore 15, rappresenta l'ennesimo bivio e gara spartiacque per il destino dei granata. Il club dell'ippocampo ha applicato ulteriori sconti sulle tariffe d'acquisto dei biglietti ma la partita non riscalda il cuore dei supporter. Incide anche il particolare momento della squadra, in crisi di gioco e di risultati.

I dati

La Salernitana ha pubblicato il report dei biglietti venduti per la sfida ai brianzoli: 5338 biglietti venduti, 128 dei quali appartengono al momento ai tifosi del Monza che si sistemeranno nel settore ospiti. Gli abbonati della Salernitana sono 8118. Si "rischia" un nuovo minimo stagionale, dopo il magro bottino registrato dal cassiere la settimana scorsa, in occasione della partita contro la Lazio. In quella circostanza, infatti, gli spettatori in totale furono 14.860.

La sicurezza

Nel frattempo si è svolto il Gos per la partita Salernitana-Monza. Nessuna particolare prescrizione per il club granata. I varchi d'ingresso saranno aperti al solito con largo anticipo per evitare file all'ingresso. C'è stato il Gos anche per Sampdoria-Salernitana del 5 marzo allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Disponibili 2032 biglietti, non c'è l'obbligo della tessera del tifoso. Costo del tagliando 15 euro.