Cuore granata curva Sud, lo striscione di carica rivolto ai tifosi: "Appartenenza e non apparenza"

I tifosi della Salernitana hanno srotolato un lunghissimo striscione nell'anello inferiore della curva Sud Siberiano. Lo hanno affiso all'interno del settore: non viene rivolto verso la squadra ma "guarda" i supporter per invitare alla compattezza. Paulo Sousa ha chiesto l'ambiente caldissimo. Supporter stretti intorno alla squadra.

Il testo

"Meno apparenza, più appartenenza. Posiamo il cellulare... Iniziamo a cantare". Lo striscione invita, quindi, al tifo vecchio stampa: in alto le mani, fuori la voce per la Salernitana, in una gara da vincere a tutti i costi. Sedicimila spettatori seguiranno Salernitana-Monza. Paulo Sousa nella conferenza pre gara aveva chiesto alla gente di sostenere i calciatori anche durante il riscaldamento. "Camminiamio insieme - ha detto il tecnico portoghese - viaggiamo sullo stesso treno, sulla stessa carrozza".