Crollo granata, la voce dei tifosi: "Squadra inadeguata, Iervolino ci parli dei programmi"

I numeri sono impietosi, trancianti, spezzano il fiato: 13 punti, ultimo posto, 5 sconfitte casalinghe di fila, 193 gol subiti in tre campionati di Serie A. Il cuore "dice" che la Salernitana sia ad un passo dal baratro. La mente "suggerisce" di considerarla già con due piedi nel baratro della Serie B. Ci sono poi altri numeri che strappano un sorriso ma che in realtà aumentano il malumore: 18.560 spettatori, studenti compresi, hanno assistito alla partita Salernitana-Monza, quella presentata come l'occasione per dimostrare, segnare, svoltare, dopo la disfatta di Milano contro l'Inter. Invece non è accaduto e a fine gara hanno festeggiato solo i 100 tifosi provenienti da Monza. Adesso il club monitora la posizione di Liverani, che è sulla graticola dopo 180'. Il terzo allenatore di questa tribolata stagione paga dazio all'assenza di innovazione. La Salernitana schiera il modulo di Inzaghi: non svolta, non verticalizza, tiene Vignato e Gomis in panchina, gioca con la difesa a tre ad oltranza. La società inoltre medita provvedimenti. Li aveva già annunciati attraverso l'ad Milan e il vice presidente Petrucci nel giorno della visita alla squadra. Adesso Milan dice: "Più incisivi". E' molto probabile che possa essere imboccata la strada del ritiro punitivo e prolungato.

La voce dei tifosi

Però i supporter della Salernitana fanno come i Jalisse a Sanremo: "La mia testa chiude l'audio, la storia la so". Anzi, sarebbero pronti a riaprire l'audio solo per ascoltare alcune parole che a febbraio, dopo una stagione così sbagliata, storta, desolante, sono gli unici termini validi. I tifosi vogliono conoscere i programmi del club, del presidente Iervolino, vogliono conoscere i comportamenti calcistici, cioè in che modo la Salernitana si stia strutturando (perché c'è bisogno anche di struttura, complici le condizioni di salute di Sabatini, che non a caso aveva pensato a Kolarov, non ha un uomo di calcio operativo ogni giorno a contatto con i giocatori, al momento) e organizzando per affrontare l'imminente campionato di Serie B. Mimmo Rinaldi dice con un filo di ironia: "Adesso sono dolori: si è arrabbiato l'amministratore delegato Milan. Ed ora per i calciatori saranno tempi bui. Eh sì, adesso si fa sul serio. Anzi non subito, tra qualche ora/giorno/mese/anno. Ma sì, meglio così: possono stare qualche altra ora in famiglia, in serenità. In questa società non c'è un filo conduttore. Il vice presidente Petrucci ci viene a raccontare i fatti del Coni o del Lecce che toglie lo scudetto alla Roma, una cosa avvenuta tanti anni fa. Sembra quando incontri una vecchia zia che ti racconta la sua infanzia: a te non importa niente, ma per educazione la stai a sentire. Milan che prende decisioni rimangiadosele tutte in un attimo. Il direttore generale Sabatini, poverino, se la sta vedendo brutta. Liverani è riuscito a sostituire i suoi predecessori schierandosi sempre come gli altri due: modulo 3-4-2-1. Già solo per questo andrebbe esonerato. Mi dispiace solo che Corrado Mantoni sia morto, perché stiamo assistendo ad una nuova edizione de "La Corrida, dilettanti allo sbaraglio". Mario De Rogatis: "Cosa ci attende fino al termine del campionato? Solo prevedibili umiliazioni o qualche minima reazione d'orgoglio? Se avessimo alle spalle una società lungimirante e competente, non dovremmo vivere la retrocessione come un dramma sportivo, ma motivo per ricominciare, pianificando un'immediata risalita, con giocatori di categoria, stile Cagliari. Ma è realizzabile tutto questo? Chiedetelo al presidente/proprietario, se ha ancora interesse in cadetteria, che regala scarsa visibilità. Si parla addirittura di un ridimensionamento del paracadute, con fosche nubi all'orizzonte. Mi auguro solo una chiusura dignitosa della stagione, onorando la maglia fino alla fine". Antonio Positano aspetta la primavera come liberazione: "Indecenti e scarsi. Tutti colpevoli . Speriamo che arrivi presto maggio. Stiamo vivendo il peggior incubo ed onestamente Salerno non lo merita frutto di incompetenza e presunzione". Paolo Toscano: "Sconfitta, ancora una volta, meritata! E’ vergognoso il modo in cui scendono in campo i calciatori. Sinceramente, a questo punto, non capisco che senso ha avuto cambiare allenatore visto che sia il modulo che la formazione sono sempre gli stessi. Fa male vedere giocare così la nostra salernitana!". Ciro Troise: "L'unica occasione avuta con Tchaouna ha ricordato il contropiede di Ederson e Verdi di Udine nella stagione del 7%. In quella occasione segnammo e partì la corsa verso la salvezza, stavolta non si è segnato e poco dopo il Monza ci ha spedito al 99% in B. Un vero peccato, perché le altre stanno facendo di tutto per aspettarci".