Mercato Salernitana, l'agenda di De Sanctis: due big in partenza e due colpi in arrivo

Prove tecniche di calciomercato. Dopo la fumata granata - l'annuncio del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis - la Salernitana è al lavoro per completare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie A.

Partenze e arrivi

Mazzocchi e Djuric hanno la valigia pronta. Il terzino destro, lunedì, avrà un appuntamento con una squadra di metà classifica di Serie A. Il gigante bosniaco, il centravanti, potrebbe collocarsi all'estero. Il nuovo diesse ha parlato con l'allenatore Nicola: piace Cambiaso, seguita la pista Felix ma c'è anche il Lecce. Ederson è sempre nel mirino dell'Inter, che offre 21 milioni di euro e ha interessanti contropartite tecniche. Inoltre potrebbe rilevare proprio il cartellino di Cambiaso e poi girarlo in prestito. Monitorato per la difesa anche il genoano Vasquez e nel frattempo dalla Roma si svincola Santon. Di contro, l'Atalanta ha stoppato la propria offerta per Ederson a quota 15 milioni. La Salernitana la considera una cifra non adeguata ma nello stesso tempo strizza l'occhio a qualche giocatore della Dea, alla quale è ritornato Lovato, dopo l'esperienza a Cagliari. L'obiettivo è sfoltire i ranghi: De Sanctis deve lavorare alle cessioni di Micai, Belec, Simy. Parlerà anche con Fazio che è stato alla Roma con lui, così come Perotti. L'offerta alla Sampdoria per il riscatto del cartellino di Bonazzoli è 6 milioni di euro (ma c'è il controriscatto che la Samp si riserva di esercitare). Dialogo in corso con il Torino per rilevare il cartellino di Simone Verdi (operazione da 5 milioni di euro, compreso l'ingaggio). L'alternativa a Verdi è Aramu. La Salernitana segue anche Gianluca Gaetano, talento del Napoli.