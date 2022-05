Rogo del treno Piacenza-Salerno: è il giorno dei 4 angeli granata

E' il giorno del lutto, del ricordo che diventa ogni anno ferita. E' il giorno in cui bisogna ribadire che ci fu omertà, perché i "non ho visto, non so" furono pronunciati a profusione e non facilitarono il lavoro degli inquirenti, teso a scoprire la verità e ad accettare le responsabilità. Il 24 maggio sarà per sempre il giorno dei 4 angeli granata.

I fatti

Simone Vitale, Giuseppe Diodato, Ciro Alfieri, Enzo Lioi morirono inghiottiti dalle fiamme, tra le lamiere incandescent del treno Piacenza-Salerno che avrebbe dovuto riportarli a casa, dopo la partita che segnò 23 anni fa la retrocessione in Serie B della Salernitana. C'era tensione, c'era rabbia ma l'unico obiettivo era far ripartire quel treno che poi divenne bomba ad orologeria. "Papà, questo treno è un carrettone", raccontò Simone al papà, il nostro collega Giovanni Vitale. Fu appiccato il fuoco all'interno del treno, fu anche tirato il freno d'emergenza e in galleria Santa Lucia, a pochi passi dalla salvezza, mentre le fiamme si propagavano, il macchinista riuscì con tutte le proprie forze a far sbucare il treno dal tunnel. Simone Vitale, per tutti "Vito", portiere e pallanuotista della Rari Nantes, aveva già avvertito i compagni: "C'è la partita in trasferta, la partita di Piacenza. Se coincide con la partita della Rari, io sarò a Piacenza". E così fu. Sul treno in fiamme, Simone ebbe più volte la possibilità di voltare le spalle alla propria vocazione. Era vigile del fuoco volontario e decise di mettere in salvo gli altri. Persone scaraventate fuori dal treno, più volte. Sulla carrozza maledetta rimasero lui e altri 3 giovani. Salerno li ricorda, la Salernitana dedica a loro, al Siberiano e a tutti i tifosi che non ci sono più questa miracolosa salvezza in Serie A.