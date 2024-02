Casting per la difesa: a Salerno è arrivato Mustafi, l'alternativa a Manolas

Il dg della Salernitana Walter Sabatini non aspetterà ad oltranza Kostas Manolas e gli ha mandato un segnale. Al centro sportivo Mary Rosy, infatti, è arrivato Shkodran Mustafi, tedesco di origini albanesi, classe '91. Ha trascorsi radiosi: si è laureato campione del mondo nel 2014, ha giocato anche con le maglie di Arsenal e Valencia. Conosce il campionato italiano in ragione della sua militanza con la maglia della Sampdoria.

Lo scenario

Insieme al suo procuratore, Mustafi ha conosciuto da vicino la realtà granata e attende (in albergo) una risposta per la definizione del proprio tesseramento. Lui ha voluto rendersi conto e la Salernitana ha fatto altrettanto, perché il club riflette anche sull'inattività di Mustafi, che ha giocato tre partite in Liga lo scorso campionato e poi si è infortunato, andando incontro ad uno stop di oltre 160 giorni. La stretta necessità, anzi l'emergenza in difesa impone però scelte immediate. Sabatini ha concesso a Manolas una giornata di attesa e ultime valutazioni, poi tirerà la riga.