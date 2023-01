Salernitana, comincia il derby: trasferta vietata ai tifosi del Napoli, fari puntati sulla provincia azzurra

E' scontato, auspicato dai ministri, atteso: il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli (e della Roma) è imminente, dopo gli accoltellamenti e gli arresti che hanno fatto seguito agli scontri di domenica pomeriggio in autostrada, a Badia al Pino. I tifosi del Napoli, dunque, non potranno raggiungere Salerno il 21 gennaio, in occasione del derby in programma alle ore 18.

Le misure di sicurezza

Il Cnims si riunisce mercoledì 11 gennaio, il 12 tocca al Casms pubblicare le determinazioni e il 13 gennaio a Salerno sarà convocato il pre Gos. Il settore ospiti curva Nord dello stadio Arechi sarà chiuso al pubblico. La trasferta sarà vietata ai tifosi del Napoli. Nello stesso tempo, può essere solo monitorato ma non bloccato il flusso di tifosi di fede azzurra che risiedono in particolare nell'Agro-nocerino-sarnese ed a Cava de' Tirreni. La Salernitana mette in vendita biglietti con un sistema di prelazione per i possessori di granata card ma non può venderli solo attraverso questa modalità, perché significherebbe escludere un congruo numero di ultras (accadrà ad esempio a Bergamo, per la sfida all'Atalanta nel frattempo sono stati acquistati quasi mille tagliandi) e anche le famiglie che di solito popolano il settore Distinti. Per questo motivo, proprio nei Distinti sarà creata una zona cuscinetto dove è ipotizzabile che vengano smistati tifosi del Napoli, residenti in provincia di Salerno, che si presentino in piccoli gruppi ai varchi d'ingresso dello stadio Arechi.