Raspadori ed Elmas puniscono la Salernitana: i granata perdono il derby con il Napoli

La Salernitana non si scrolla dalle spalle il fardello dell'ultima in classifica: perde anche contro il Napoli, paga a caro prezzo le proprie difficoltà contro la grande squadra che l'ha punita alla prima palla gol. Poi Inzaghi ha provato a sparigliare le carte inserendo quattro attaccanti ma proprio in qiel momento la squadra di Garcia ha chiuso i conti.

La tattica

Inzaghi sorprende tutti schierando una Salernitana iper offensiva: Tchaouna, Dia, Ikwuemesi e Candreva dal 1'. A centrocampo rinuncia a Bohinen e Maggiore, in difesa non c'è Daniliuc. Mazzocchi, dunque, resta a presidio della fascia destra per ostacolare Kvaratskhelia e Bradaric si oppone a Politano. C'è Legowski vicino a Coulibaly.

La cronaca

Dopo 5', la Salernitana produce due ripartenze (Ikwuemesi per Dia, Mazzocchi per Tchaouna) e il Napoli fionda due volte dalle parti di Ochoa. Ci provano Kvaratskhelia, fuori, e Raspadori, tra le braccia del portiere. E' faccia a faccia, come chiedeva Pippo Inzaghi alla vigilia della partita: calcio d'angolo da destra, colpo di testa di Pirola e Meret ci mette i pugni distendendosi sulla propria destra.

Vantaggio Napoli

Alla prima, vera occasione, la squadra di Garcia passa in vantaggio. Dia pasticcia in ripartenza e si fa soffiare il pallone, poi Legowski vince due rimpalli ma perde il terzo. Pallone spostato rapidamente tra i piedi di Raspadori, che insacca. La Salernitana protesta per la posizione di partenza di Olivera viziata da offside ma il Var ne certefiica la regolarità. Granata in svantaggio al 14' e costretti subito ad indietreggiare con il baricentro quando Politano punta Bradaric: Ochoa devìa d'istinto in calcio d'angolo. Ci riprova la Salernitana alla mezz'ora: fa capolino sulla trequarti con Tchaouna, tiro di sinistro e pallone alto. Sbalata anche la mira di Legowski al 36'. Poi è strozzato il suo tiro al 37', comodo per Meret. Straordinari, invece, per Ochoa, che deve distendersi sulla propria sinistra per prolungare in corner il tiro velenoso di Raspadori.

La ripresa

Il secondo tempo comincia con un'altra conclusione potente ma centrale di Raspodori, sulla quale Ochoa fa buona guardia opponendo i pugni. Trema di nuovo la Salernitana e soprattutto il palo alla destra di Ochoa: al 5', Rasdadori mira all'angolo alto ma il "legno" salva il portiere granata. Il Napoli ha sul piede il gol per chiudere la partita, quando Politano scappa via a Fazio sulla sinistra ma gli azzurri sprecano e Pirola si immola in area da ultimo baluardo. La Salernitana resta a galla ma per sbilanciarsi concede spazi: al 16' c'è la reattività di Ochoa sulla conclusione dal limite di Zielinski. Al 23' è tempo di cambi: fuori Ikwuemesi e dentro Stewart, fuori Fazio e al suo posto Daniliuc, Bohinen prende il posto di Legowski.

La girandola di cambi e il gol di Elmas

La fascia di capitano passa sul braccio di Candreva. Due sostituzioni anche per il Napoli: Simeone al posto di Raspadori ed Elmas in luogo di Kvaratskhelia. Lascia il campo pure Candreva al 32'. Fa spazio a Kastanos e la fascia passa sul braccio di Mazzocchi. Ma dura poco perché Pako, tra gli applausi, lascia il campo a Botheim. Proprio sulla fascia destra, dopo 30 secondi, Tchaouna perde palla dopo il pressing di Olivera, Elmas può scorrazzare senza l'opposizione del terzinio, prende la mira e supera Ochoa con un diagonale che si insacca nell'angolo basso alla sinistra del portiere messicano (38'). In pieno recupero, sull'ennesimo errore di Bradaric, stavolta ciabattando di sinistro sulle gambe dei giocatori di Garcia che ripartono in contropiede, Elmas fallisce il gol del tris.