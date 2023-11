Salernitana-Napoli, aria di derby e carica Inzaghi: "Possiamo fare l'impresa"

La Salernitana è pronta per il derby. Lo affronterà con Tchaouna sulla fascia destra, in opposizione a Kvaratskhelia, protetto da Maggiore mezzala e da Daniliuc terzino bloccato. Il modulo sarà 4-3-2-1 ma potrà diventare 4-3-3, se Cabral e Tchaouna giocheranno più larghi durante il match. Arrivano i campioni d'Italia del Napoli allo stadio Arechi e i granata devono schiodarsi dal fondo della classifica. 4 punti sono un bottino magro e va assolutamente rimpinguato per ritornare competitivi in zona salvezza.

La presentazione

"Dobbiamo dare seguito alla ripresa con il Genoa e alla gara di Coppa Italia. Incomincio a vedere ciò che speravo di trovare nella squadra: ha cominciato a correre, ha gamba e intraprendenza, le caratteristiche che ci hanno permesso di comandare le partite - ha detto Inzaghi -. Sulla carta, il Napoli è fuori portata ma il calcio ci insegna che può succedere di tutto e noi nel nostro stadio abbiamo il pubblico dalla nostra parte. Sono sicuro che faremo una grande gara e fare risultato positivo sarebbe un risultato straordinario". Le scelte: "Ikwuemesi non può avere i 90' ma so che ha un tempo o sessanta minuti che può fare. E' stato fuori per tanto tempo, avrebbe bisogno di giocare ma è vero che in panchina è una valida alternativa e soprattutto in questo momento che non abbiamo ancora deciso di inserire Simy. Nwankwo è meritevole ma non è facile togliere chi adesso c'è in lista. Sappiamo tutti che Dia con una punta vicino rende di più ma dobbiamo mettere in condizione la punta che gli sta vicino di sorreggerlo". Quota 100: "Inizio a farmi vecchio per questo lavoro ma è sempre una soddisfazione per me, una grande emozione per me in una gara così importante. Un'impresa". Tchaouna: "Degli altri si sa poco e di noi tutto. Giocherà chi sta meglio. Andremo a giocarcela, non ha senso difenderci contro queste squadre perché ci farebbero solo gol. Mi sono convinto che dobbiamo solo pensare a fare un gol più degli altri, dobbiamo giocare con coraggio per fare le imprese". Le condizioni di Candreva: "Non ha giocato martedì, è un giocatore fondamentale e capitano di questa squadra, sono sicuro che rivederemo il Candreva che conosciamo. A Genova era uscito per una contusione ricevuta". E' un momento delicato e bisogna compattarsi. C'è stato un ulteriore momento di condivisione e di analisi del momento: "Sono entrato in punta di piedi e ogni giorno scopro una cosa da fare. Bisogna solo avere un po' di pazienza e sono sempre più convinto della forza della società, del tifo eccezionale, della scelta che ho fatto. La squadra deve capire la fortuna che ha. Spero di averglielo fatto capire: i calciatori devono tenrsi stretti questa Salernitana. Sono stato in tanti posti belli e meno belli: qui c'è tutto per costruire qualcosa di importante. Di sicuro non possiamo sbagliare l'atteggiamento: Salerno ha bisogno di giocatori che combattono. A Genova ho avuto un segnale: se quello è l'atteggiamento, sono convinto che i giocatori ci porteranno fuori dalla zona che scotta. Con l'impegno e con scelte anche drastiche, se ci sarà bisogno di prenderle, abbiamo tutti gli ingredienti per salvarci".