Salernitana-Napoli, aria di derby: la Salernitana anticipa l'apertura dei varchi dello stadio

La Salernitana, reduce dalla vittoria all'ultimo respiro contro il Venezia, è attesa all'esame Napoli. C'è grande attesa, enorme richiesta di biglietti. Stamattina, la prima comunicazione: "I tagliandi di curva Sud sono al momento non disponibili". L'apertura dei varchi dello stadio Arechi è prevista dalle ore 15. La partita avrà inizio alle ore 18.

La nota del club



"L’U.S. Salernitana 1919 informa che in occasione della gara Salernitana – Napoli, in programma domenica alle ore 18:00, i varchi d’accesso dello Stadio “Arechi” saranno aperti dalle ore 15:00 Si ricorda che al fine di accedere allo Stadio è obbligatorio stampare sia il tagliando d’accesso sia il Green Pass. Si specifica che anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario esibire il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo. Il tagliando d’accesso va stampato e ritagliato seguendo la linea del tratteggio come mostrato sul biglietto. Al fine di espletare tutte le procedure di controllo agli ingressi si invitano i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo rispetto all’orario di apertura dei varchi d’accesso".