Crisi granata, la voce dei tifosi: "La Salernitana resta nel baratro, Iervolino intervenga"

Non c'è pace per la Salernitana. Ha perso anche il derby contro il Napoli, è sempre più ultima e schiacciata sul fondo della classifica, si è staccata anche l'Udinese che ha espugnato San Siro battendo 1-0 il Milan. I tifosi granata sono amareggiati e analizzano il momento delicatissimo.

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: “Non c'è bisogno di alcun commento tecnico sul disastro annunciato già a fine luglio. Ormai di parole ne sono state spese a dismisura, basta concentrarsi sui numeri impietosi: penultimo attacco, peggiore difesa, unica squadra senza vittorie, meno sedici di differenza reti, a dir poco inaccettabile. I tentativi di cambio modulo non sortiscono alcun effetto, ma paradossalmente quando si tocca il fondo, sì spera in una grande reazione d'orgoglio, come accaduto a Udinese, Cagliari ed Empoli. È stata, tra l'altro, discutibile la sostituzione di un buon Mazzocchi, da lì è nato il raddoppio che ha chiuso la gara, ma è un mero dettaglio. Non ci resta che lottare”. Mimmo Rinaldi: “Ad ora non ho ancora sentito un messaggio, un trafiletto della proprietà o di chi ne fa le veci. Va bene anche se arriva dai consiglieri che tutto sanno. Ora si inizia la tiritera del "non sono queste le partite da vincere". Tutto giusto. Ma quali sono le partite da vincere? Inzaghi ha detto in sala stampa di aver visto una buona squadra, una buona reazione però ora bisogna fare punti. Giusto anche questo ma contro chi? Ora ci sono solo big ed un campo ostico da sempre come Reggio Emilia, in casa Sassuolo. Sì perché ora bisogna giocare anche contro i campi maledetti che ci portano male da sempre. La verità è che abbiamo una squadra non all'altezza e basta con la tarantella dei riscatti di Dia e di Pirola. Questa favola la lasciamo al presidente che in tre anni di serie A ha capito come funziona tutto. Chi scrive è uno dei tanti che a luglio a scatola chiusa ha affidato i suoi soldi ed il suo cuore in mano a calciatori viziati e un manipolo di saccenti consigliati da consiglieri o consigliori che giocano con i soldi altrui”. Paolo Toscano: “Ennesima dimostrazione che a questa squadra manchino giocatori di categoria. Il Napoli non è la Sampdoria ed i fenomeni di coppa sono ritornati ad essere giocatori inadeguati per la serie A. L’unica cosa che mi lascia ben sperare per il futuro è che Inzaghi sembra essere riuscito a rasserenare la squadra e che, quindi, remando tutti dalla stessa parte possiamo raggiungere l’impresa”. Il commento telegrafico di Antonio Positano: "Via De Sanctis".