Le formazioni di Salernitana-Napoli: Cabral è a rischio forfait

La Salernitana rischia di rinunciare a Cabral per il derby. Nel borsino granata, le quotazioni di Candreva erano già fortemente in rialzo, ma è assai probabile che l'esterno capoverdiano non possa tornare utile neppure nelle rotazioni d'attacco. Il giocatore è stato inserito nella lista dei convocati dalla Salernitana ed è in ritiro con la squadra ma - scrive l'edizione on line del quotidiano Il Mattino - si è sottoposto venerdì alla risonanza magnetica che ha rilevato un problema muscolare al polpaccio. Si tratterebbe di lesione di secondo grado. L'acciacco affiorato è conseguenza di una contusione che Cabral aveva ricevuto durante la partita contro la Sampdoria. Un probabile colpo ricevuto con la punta sul polpaccio lo ha messo ko. Il calciatore aveva svolto una prima indagine struimentale ecografica, aveva partecipato anche alle prove tattiche del giovedì ma poi ha dovuto arrendersi al dolore.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Maggiore, Bohinen, Lassana Coulibaly; Tchaouna, Candreva; Dia. In panchina: Costil, Fiorillo, Bronn, Lovato, Bradaric, Sambia, Kastanos, Martegani, Legowski, Ikwuemesi, Stewart, Botheim. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. In panchina: Gollini, Contini, Juan Jesus, Zanoli, Mario Rui, Demme, Gaetano, Cajuste, Elmas, Zerbin, Lindstrom, Simeone. Allenatore: Garcia.