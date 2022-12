Mercato granata: De Sanctis incontra il Napoli per Demme

Sarebbe il colpo extralusso, è il sogno di mercato del patron Iervolino. Diego Demme, riserva di Lobotka al Napoli, è in cima ai pensieri della Salernitana. La presenza dei granata in Turchia, a pochi chilometri dal quartier generale degli azzurri, ha favorito l'incontro.

Il sogno

Il direttore sportivo della Salernitana, De Sanctis, ha parlato con il collega Giuntoli. Demme è un giocatore bravo, forte e con un ingaggio più alto del tetto salariale fissato dal club del cavalluccio marino per i suoi attaccanti più forti, cioè Dia e Piatek. Lo sforzo economico, in questo caso, sarebbe giustificato dal valore di Demme, che è chiuso a Napoli da Lobotka e sta pensando di cambiare aria. Nello stesso tempo, riflette sulla opportunità di lasciare il Napoli che è primatista del campionato, in corsa per lo Scudetto e impegnato in Champions League. La Salernitana ci prova e lo richiede in prestito. In questo momento, resta un sogno di mercato, una operazione ad altissimo coefficiente di difficoltà.