Bollettino medico del Napoli per il derby: si è fatto male Osimhen, non ci sarà a Salerno. In conferenza stampa, alle ore 11, l'allenatore della Salernitana, Colantuono, aveva parlato anche dell'attaccante nigeriano del Napoli, poi fermato da un fastidio muscolare. Salterà, dunque, il derby in programma domani alle ore 18, allo stadio Arechi.

La nota del Napoli

“Osimhen è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. Victor non partirà per la trasferta di Salerno“.