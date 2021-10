Salernitana - Napoli, Salernitana - Juventus e Salernitana - Inter: prelazione per possessori Tessera del Tifoso

L'U.S. Salernitana 1919 fa sapere che in occasione delle gare Salernitana - Napoli (in programma il 31 ottobre 2021), Salernitana - Juventus (in programma il 1 dicembre 2021) e Salernitana - Inter (in programma il 17 dicembre 2021) sarà riservato un diritto di prelazione all'acquisto di 48 ore per i possessori di Tessera del Tifoso della Salernitana (Happy Card ancora in corso di validità o Granata Card).

La prelazione avrà una validità di 48h dall'inizio della prevendita.