E' il giorno di Salernitana-Napoli: le formazioni del derby

E' il giorno del derby, è il giorno del "tutto scontato, come da pronostico" oppure "tutto può cambiare, perché il derby è una storia a sé". E' Salernitana contro Napoli, Davide contro Golia, una delle difese più battute del campionato, che però è in convalescenza, dopo la vittoria di Venezia, contro il muro, la diga, la difesa meno battuta della Serie A con 3 gol al passivo.

I dettagli

Il Napoli, che è stato accolto da caroselli festosi a Cava de' Tirreni dove ha alloggiato ma anche da striscioni pungenti, esposti sui cavalcavia autostradali, ha perso per infortunio Victor Osimhen, uno dei suoi elementi più pericolosi. La rosa, però, è completa e sontuosa e non a caso Colantuono, allenatore della Salernitana, ha invitato i propri calciatori ad una partita di dettagli, sopra ritmo, gagliarda. Non rinuncerà a Ribéry: inmpossibile farlo. Franck è la stella, è il genio della lampada, è anche il capitano. Senza di lui, sarebbe un'altra Salernitana. Lo stadio Arechi presenterà un bel colpo d'occhio ma c'è attenzione estrema per il rischio di commistioni tra tifosi sugli spalti: la curva Nord è stata chiusa al pubblico, la trasferta organizzata è stata vietata ai tifosi del Napoli ma l'acquisto dei biglietti è stato comunque consentito a tutti i residenti in provincia di Salerno, dove non mancano supportrer di Insigne e compagni.

La formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Fiorillo, Russo, Veseli, Jaroszynski, Gagliolo, Aya, Kechrida, Obi, Delli Carri, Simy, Vergani, Gondo. All: Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Marfella, Zanoli, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Lozano, Petagna. All: Spalletti