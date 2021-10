Aria di derby: file in ricevitoria, assalto ai biglietti di Salernitana-Napoli

Dopo la chiusura della prelazione per i possessori della fidelity card (3455 tagliandi venduti), oggi alle ore è cominciata la vendita libera dei biglietti per il derby Salernitana-Napoli.

I dettagli

Ci sono file in ricevitoria e nelle roccaforti del tifo, come documenta questa foto proveniente da Torrione, all'ingresso di Fan's Shop. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha chiesto misure di rigore e la Questura ha deciso di chiudere la curva Nord settore ospiti. Nel frattempo, sono in vendita i biglietti in tutti i comuni della provincia di Salerno. Tira aria da sold out, in poche ore.