Aria di derby, prevendita boom: ecco il dato sui biglietti acquistati per Salernitana-Napoli

Effetto derby: sono stati al momento ceduti 15.867 tagliandi per Salernitana-Napoli. Lo comunica la Salernitana attraverso il report di fine giornata.

I dettagli

Prosegue la vendita nelle ricevitorie (e quella per Lazio-Salernitana, fischio d'inizio il 7 novembre, sarà avviata il 4 novembre). Mancano poche migliaia di biglietti per il sold out del derby. Lo stadio sarà blindato dalle forze dell'ordine e sono stati sequestrati, com'è noto, i biglietti (una cinquantina) in possesso di tifosi che non erano residenti in provincia di Salerno e che avevano provveduto all'acquisto lontano dai confini provinciali. A loro è stata inviata una e-mail per l'annullamento del tagliando ed il rimborso. La Salernitana è reduce dalla vittoria di Venezia, primo blitz in trasferta. Il Napoli è sceso in campo 48 ore dopo, giovedì, e ha sconfitto 3-0 il Bologna.