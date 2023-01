Salernitana-Napoli: Gos in Questura e prevendita dei bigletti, sarà un derby blindato

La convocazione del Gos, il Gruppo operativo per la sicurezza riunito in Questura è posticipata alle ore 12 del 13 gennaio. Motivi tecnici e non riflessioni in corso: le forze dell'ordine affreonteranno le criticità del derby Salernitana-Napoli e disporranno la chiusura al pubblico del settore ospiti.

Casms e determinazioni

Dopo gli scontri con feriti registrati lo scorso weekend in Toscana tra napoletani e romanisti, nell'area di servizio di Badia al Pino, il ministro dell'Interno e dello Sport hanno condiviso la necessità di un giro di vite: trasferte vietate, segnale forte. Non è stato possibile intervenire sulla prevendita di Napoli-Juventus perché i fatti delinquenziali accaduti in autostrada sono successivi all'avvio della prevendita, ormai lanciatissima allo stadio Diego Armando Maradona. Si interverrà però per tutte le nuove partite che coinvolgono Napoli e Roma. Quella di Salerno, in programma il 21 gennaio allo stadio Arechi, è cerchiata in rosso. I biglietti (prezzi alti, da prima fascia, com'è accaduto in occasione di Salernitana-Milan) saranno riservati a chi prenderà posto nei settori diversi dalla curva Nord.

La formula

Una buona fetta di provincia a Nord tifa Napoli: monitoraggio sui flussi di tifosi provenienti dall'Agro Nocerino Sarnese, da Cava de' Tirreni. La Salernitana mette in vendita biglietti con un sistema di prelazione per i possessori di granata card ma non può venderli solo attraverso questa modalità, perché significherebbe escludere un congruo numero di ultras (accadrà ad esempio a Bergamo, per la sfida all'Atalanta nel frattempo sono stati acquistati oltre mille tagliandi) e anche le famiglie che di solito popolano il settore Distinti. Per questo motivo, proprio nei Distinti sarà creata una zona cuscinetto dove è ipotizzabile che vengano smistati tifosi del Napoli, residenti in provincia di Salerno, che si presentino in piccoli gruppi ai varchi d'ingresso dello stadio Arechi.