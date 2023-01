Crisi Salernitana, la voce dei tifosi: "Servono punti a Lecce o sarà dura salvarsi"

La Salernitana è dentro il tunnel della crisi, c'è dentro fino al collo: ha dovuto attuare una strategia "alla Boskov" per limitare i danni, ha dovuto piazzarsi con molti uomini trannne Piatek dietro la linea della palla, aveva eretto il bunker ma alla prima distrazione, dopo il 47', il Napoli l'ha punita. Nicola, allenatore sempre più in bilico e che venerdì sera a Lecce dovrà difendere la propria panchina, ha ammesso a fine gara che "contro questo Napoli difficilmente si poteva fare di più". Il mister ha posto l'accento sulle prove in crescita dei propri difensori ma ha anche più volte posto l'accento sulle date di nascita di Pirola, Lovato, Bradaric, Daniliuc. Le ha sciorinate a mo' di preghiera e non ha aggiunto altro ma è facile intuire che nel sottolineare quanta beata gioventù abbondi nella Salernitana abbia voluto - di riflesso - anche chiedere a più riprese massicce dosi di esperienza. Il direttore sportivo De Sanctis gli ha preso Troost Ekong: ha 29 anni, ha indossato la fascia di capitano della Nigeria, Nicola lo ha allenato a Udine tra il 2018 e il 2019. Nel frattempo i tifosi riflettono sulla crisi, gli ultras hanno srotolato lo striscione che serve a chiedere un giro di vite da parte del patron, Danilo Iervolino.

La voce dei tifosi

Il commento di Mario De Rogatis: "In questo momento siamo decisamente la squadra più scarsa del campionato. Siamo gli unici a non avere un adeguato impianto di gioco, continuiamo a perdere malamente e le avversarie salvezza si stanno avvicinando un po' alla volta. E non è finita qui, considerato il calendario che ci attende. Mi chiedo cosa attendano gli addetti ai lavori, mentre ci avviciniamo al baratro. La confusione nella società regna incontrastata, dopo il teatrino settimanale, mentre Nicola ritiene che la squadra si sia ricompattata, mah! Credo che nella massima serie creare un bunker, come sabato pomeriggio, e improvvisare lanci nel deserto, senza efficaci ripartenze, non porti a nulla, se non alla retrocessione. Speriamo in un cambio di rotta a Lecce, con un piglio diverso e con qualche acquisto decente, altrimenti sarà dura". Paolo Toscano: "Ormai è evidente che siamo caduti in un baratro profondo e che la squadra va completata con elementi importanti se vogliamo salvarci. Per paura di prendere gol, come al solito, abbiamo rinunciato a giocare. Sinceramente la vedo dura". Antonio Positano: "Risultato giusto… ma peccato per l’occasione di Piatek. Con la difesa a quattro secondo me la squadra è più equilibrata ed i due centrali hanno dimostrato di digerire maggiormente questo modulo. Ora sotto con il Lecce e con gli acquisti". Mimmo Rinaldi: "Per vedere l'allenamento del Napoli, il Presidente Iervolino ha messo prezzi non popolari. C'è poco da scherzare: se non si interviene in maniera corretta sul mercato, scendiamo a picco. In Serie A provano a giocare tutte le squadre a calcio tranne noi e la Juventus. Il Presidente da neofita del calcio ha pensato di aver capito tutto del calcio, ha dato i soldi a De Sanctis e questo è il risultato. Continuiamo a comprare all'estero (forse per la querelle con i procuratori) calciatori che in Serie B e C te li buttano dietro. Veramente imbarazzanti. Venerdì ultima chiamata contro una diretta concorrente e dobbiamo fare tre punti. Stop". Ciro Troise: "Per fortuna il numero 77 Kvartskhelia non ha giocato ed il Napoli non ha spinto più di tanto. Tremenda involuzione dalla partita con la Lazio. Bohinen non ha ancora recuoperato al 100%, l'infermeria piena non aiuta (Fazio, Gyomber, Sepe, Mazzocchi, Radovanovic), però non si sono visti più di tre passaggi consecutivi".