"La nostra grande fede mai morirà": gli ultras granata festeggiano il Natale con i baby tifosi

Scendono in campo gli ultras granata. Dalle ore 12 alle 14, in piazza Caduti di Brescia, a Pastena, la curva Sud Siberiano sarà rappresentata dalle sigle ultras del Direttivo Salerno. I supporter della Salernitana consegnano doni ai baby tifosi e augurano alle famiglie un sereno Natale. Fervono i preparativi per la realizzazione della scenografia in occasione della sfida al Milan. Bozzetti, secchi di vernice e tanta passione: così gli ultras immaginano di salutare la Bersagliera che tornerà in campo dopo la pausa del Mondiale. La scenografia inneggerà anche all'indimenticato capo ultras Carmine Rinaldi Siberiano, che proprio il 3 gennaio, il giorno prima della sfida al Milan, avrebbe compiuto gli anni.

I regali

“Natale è la festa dell'amore, della speranza, dell'incanto. Natale è soprattutto dei bambini, Natale è stupore, magia, fiaba. E nel magico e fatato mondo dei bambini, Babbo Natale rappresenta un momento di felicità. Proprio in questa ottica, noi del Direttivo Salerno abbiamo organizzato il Babbo Natale Ultras dedicato esclusivamente ai più piccoli – è scritto nella nota stampa - Il giorno 24 dicembre, dalle ore 12 alle 14, saremo in piazza Caduti di Brescia a Pastena per donare a tutti i bambini presenti dei gadget e per scambiarci gli auguri di un santo e sereno Natale. Nel corso della manifestazione è prevista, oltre alla presenza di qualche giocatore della Salernitana, anche una graditissima sorpresa. Il Natale porti serenità e gioia in ogni famiglia”.