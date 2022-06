Compleanno Salernitana: la nazionale cantanti sfida le vecchie glorie senza Rocco Hunt

Ogni cognome è un tuffo al cuore, un viaggio nel tempo e nella storia della Salernitana: Chimenti, Bombardini, Di Napoli, Amore, Di Vicino, Merino, Fava, Di Vaio, Mancuso, Cardinale, Tedesco, Del Grosso, Grimaudo, Di Sarno, De Cesare, Vannucchi, Fusco, Camorani, Facci, Tosto, Breda, Lanzaro, Ricchetti, Ferrarese, Russo, Soviero, Ginestra, Pisano, Artistico, Efficie, Viscido, Incarbona e Zito comporranno la squadra delle vecchie glorie granata che scenderanno in campo il 19 giugno, contro la Nazionale Cantanti.

Il compleanno

E' una data scolpita nel cuore di ogni salernitano: Sua Maestà la Salernitana, come la chiamano i tifosi, spegnerà 103 candeline, lo faraà per la seconda di fila in Serie A e sarà celebrata davanti alla propria gente. Non mancheranno i momenti di divertimento, le gag in campo e anche le performance musicali. In conferenza stampa, ad esempio, gli organizzatori hanno ricordato che Galderisi junior, il figlio di "Nanu" presente in platea, si esibirà con un brano del proprio repertorio. L'incasso sarà devoluto in beneficenza e sosterrà la nobile causa della Lilt di Salerno, rappresentata a Palazzo di Città dal dottore Pistolese. I biglietti sono già in vendita nelle ricevitorie abilitate. Fischio d'inizio alle ore 20.30. La nazionale cantanti non potrà contare su Rocco Hunt. Il rapper salernitano aveva già comunicato ai colleghi la propria indisponibilità per le partite dell'edizione 2022. Suo malgrado, non potrà, dunque, essere presente allo stadio Arechi, il 19 giugno.