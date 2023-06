Memo ovunque: Ochoa vince con il Messico, regala la maglia e prenota il posto in granata

"Memo-ries", ha scritto Ochoa sui social che grondano tifo e consensi. Il portiere messicano gioca con il soprannome e immortala un ricordo fresco di nottata: la Nazionale messicana ha bagnato con un rotondo 4-0 il proprio debutto nella Gold Cup contro Honduras. Ochoa, dunque, ritrova il sorriso, dopo le difficoltà in Nations League e l'esonero del commissario tecnico.

Il regalo

A fine partita, come accade anche quando si rivolge alla curva Sud Siberiano in casa o in trasferta, il portiere ha scavalcato i tabelloni pubblicitari e si è diretto verso la torcida messicana. Ha indicato un ragazzino che indossava il completo di gara da portiere e gli ha regalato la propria maglia azzurra con l'immancabile numero 13. Nel frattempo Memo prenota il posto da titolare nella Salernitana. I granata lo sanno e Sepe lo sa: è Memo il titolare, il club dell'ippocampo gli ha rinnovato il contratto per un'altra stagionale: stipendio da un milione di euro.

La concorrenza e la scelta

"Prima dell'infortunio, Sepe è stato uno dei giocatori più positivi della Salernitana - ha detto il ds De Sanctis lo scorso 9 giugno in conferenza stampa - Dopo il suo infortunio, sono stato assalito un po' dall'ansia per l'ingaggio di un nuovo portiere. Eravamo stati chiari con tutti e due: ci sarebbe stata competizione nel ruolo, anche se da ex portiere non credo alla competizione nel ruolo. Gli riconosco di aver avuto sempre un comportamento professionale e di aver fatto il meglio per la Salernitana. Di queste cose terremo conto quando verrà a prospettarci alternative per lui, perché la Salernitana in una logica di costruzione della squadra non può e non deve avere due portieri titolari". Sepe guadagna 1,2 milioni di euro: piace all'Inter, al Lecce, al Frosinone.