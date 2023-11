Tour de force per 8 giocatori della Salernitana: la ripresa comincia a ranghi ridotti

La ripresa della preparazione, fissata martedì al centro sportivo Mary Rosy, comincerà senza otto giocatori convocati in Nazionale. Dopo le parate prodigio di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Memo Ochoa si è unito alla Selecciòn. Il suo Messico gli affiderà la fascia di capitano e la guardia dei pali per la doppia sfida dei quarti di Nations League della Concacaf, contro l'Honduras. Sarà l'ultimo granata a rientrare nei ranghi: accadrà due giorni prima della sfida alla Lazio.

Gli africani

"Trasferte" in Africa per il maliano Lassana Coulibaly e per il senegalese Boulaye Dia. Hanno già ottenuto la qualificazione ai Mondiali 2026. Coulibaly giocherà contro il Ciad venerdì 17 novembre e contro la Repubblica Centrafricana lunedì 20 novembre. Dia scenderà in campo con la maglia del Senegal il 18 novembre contro il Sudan e il 21 novembre contro il Togo.

Pirola capitano Under 21

In campo anche Kastanos e Gyomber. Le date delle gare sono le stesse: 16 e 19 novembre. Giovedì 16 novembre, Pirola sarà capitano dell'Under 21 contro San Marino e poi replicherà il 21 novembre contro l'Irlanada. Impegni il 17 novembre e 21 novembre per Legowski: la Polonia Under 21 affronterà Israele e poi la Germania. Infine il baby Sfait sarà di scena il 17 novembre in Elite League: la Romania Under 20 affronterà la Germania.