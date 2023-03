Pirola e Lovato titolari in Under 21, Daniliuc con l'Austria: notte magica per i granata

Era solo un'amichevole ma è diventata una serata speciale. Pirola e Lovato, difensori granata, hanno debuttato dal 1', titolari, in Under 21. Non accadeva da 22 anni, dai tempi di Olivi e Campedelli che la Salernitana di Alberti prelevò dal Cesena.

Lo scenario

I due giovani difensori - Pirola è arrivato alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e Lovato a titolo definitivo nell'ambito dell'affare Ederson con l'Atalanta - sono stati schierati dal 1' a Reggio Calabria, nell'amichevole che l'Italia Under 21 ha disputato allo stadio Granillo contro l'Ucraina. È stata una serata speciale anche per la Salernitana, la storia si ripete.

Gioia austriaca

Non finisce qui. Flavius Daniliuc ha debuttato per la prima volta con la Nazionale austriaca, gara di qualificazione Euro 2024. Tre difensori e tre gemme per la Salernitana.