Crisi granata, la voce dei tifosi: "Salernitana presa a pallonate, non meritiamo tutto questo"

Salernitana nella bufera: la squadra ha subito una goleada a a Bergamo, i tifosi sono imbufaliti e l'hanno contestata allo stadio, in aeroporto e al campo d'allenamento, attraverso lo striscione "vergognatevi tutti". La settimana che porta al derby contro il Napoli, lanciato verso la corsa scudetto, comincia tra venti di tempesta e di ribaltone tecnico.

Lo scenario

Iervolino riflette: il cambio dell'allenatore pare imminente ed inevitabile. Iervolino riflette ma ieri sera ne ha parlato con l'amministratore delegato Maurizio Milan, gli stretti collaboratori, il direttore sportivo De Sanctis. Il successore di Davide Nicola è in una lista di cognomi piuttosto ampia: Di Francesco, D'Aversa, Semplici, l'outsidere Tedesco. E' stato proposto anche Paolo Sousa.

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: "Inizia un altro campionato, nel peggiore dei modi, dopo una delle più grandi umiliazioni della storia granata. Ma almeno senza Nicola in panchina, cosa auspicabile, perché ha fallito totalmente. Ma mi chiedo quale futuro possano avere una società e una dirigenza così inesperte, senza un'adeguata strategia di mercato, che vivono di proclami quotidiani, non rispettati. Ogni commento sulla partita è superfluo: la squadra è allo sbando, i giocatori sembrano dilettanti alle prime armi, la perforabilità della difesa, ultima con 35 gol subiti, è imbarazzante. Urge uno scossone forte con la scelta di un nuovo allenatore, altrimenti saremo risucchiati dalle ultime tre". Mimmo Rinaldi: "È vergognoso. Non meritiamo queste figure. Abbiamo assistito solo all'antipasto e sabato prossimo ci sarà il cenone e il conto da pagare. Il sentore che la goleada prima o poi potesse accadere era tangibile: le parate di Ochoa contro il Milan e Torino hanno solo rimandato il salasso di Bergamo. Se però questa "figura di m....a" serve a cambiare registro in tutti i suoi componenti, ben venga. Ma ripeto: se si continua così, sabato pagheremo un conto salatissimo". Paolo Toscano: "Non c’è proprio nulla da commentare. A questo punto, dopo una prestazione del genere, occorre una svolta. Occorre una sterzata sia in chiave tecnica che societaria". Ciro Troise: "Dopo la fine del mondiale è iniziato un nuovo campionato e noi non siamo ancora pronti, tecnicamente, mentalmente, a livello di rosa". Antonio Positano: "Si devono vergognare. Mai così in basso. Allenatore in confusione ma giocatori senza dignità. Via l’allenatore ed il direttore sportivo".