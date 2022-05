Il bacio alla poliziotta e il contratto granata, parla Torrente: "Nicola merita il meglio"

Stagione 1999-2000, aprile inoltrato, stadio Marassi: Strada "pulisce" il pallone a modo suo, vede "Didi" Nicola sfrecciare sulla fascia destra e dettargli la profondità, lo serve con un assist da ispirato e lo manda in porta. Dopo il gol che apre le marcature di Genoa-Atalanta, Nicola corre a bordo campo e dà un bacio ad una poliziotta. A fine partita svelerà: "Era per un'amica di famiglia che mi aveva pronosticato il gol, ma poi i compagni mi hanno fatto notare che ho sbagliato persona. Non era Betty, seduta invece in tribuna". Anni dopo, a Vincenzo Torrente, cetarese doc, ex allenatore della Salernitana e tifoso dei granata oltre che bandiera del Genoa, viene da sorridere quando gli ricordano il simpatico siparietto.

Il commento

"Fu una serata epica, storica - commenta - perché alla fine segnammo entrambi. Ricordo con piacere quel siparietto, fu una scena simpatica e grottesca nello stesso tempo". E adesso? "Auguro il meglio a Davide Nicola, una persona leale, speciale, che ha cultura del lavoro e sani valori, con la quale abbiamo condiviso un tratto di percorso professionale al Genoa. Sono felice per il risultato che ha ottenuto: è stata una impresa sulla quale, a mio avviso, c'è anche il timbro del direttore sportivo Walter Sabatini. Gli auguro il meglio, prosegua per la strada intrapresa". La Salernitana ha presentato l'offerta di rinnovo all'allenatore protagonista della salvezza in Serie A e attende solo di formalizzarla.