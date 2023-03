Ochoa debutta con il Messico ma non blinda la porta: Salernitana in attesa del suo Memo

Memo Ochoa c'è, il Messico pure, la vittoria non ancora. Dopo la disavventura in aereo per il portiere granata, in nottata è arrivato anche il debutto della sua Nazionale contro Giamaica. E' finita 2-2. Vittoria per Gyomber con la Slovacchia, non è sceso in campo Crnigoj con la Slovenia.

Tuoni e fulmini

Ochoa aveva saltato il debutto con il Messico, nella prima sfida al Suriname. Sognava il ritorno tra i pali, che è avvenuto. Voleva però festeggiarlo blindando la porta del Messico ma non ci è riuscito. Il portiere della Salernitana, infatti, si è dovuto arrendere ad un bel gol di Bobby Decordova-Reid e poi allo sfortunato autogol di Alvarez. Hanno posto parzialmente rimedio i gol del napoletano Lozano e di Pineta. La partita è stata sospesa nel primo tempo, complice, un nubifragio che si è abbattuto anche sullo stadio Azteca.

Muro e sospiri

Prima di Ochoa, che è sceso in campo alle ore 2 italiane, la Salernitana ha seguito con attenzione le partite di Gyomber con la Slovacchia e di Crnigoj con la Slovenia. Gyomber ha giocato titolare e la sua Slovacchia ha battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Con lo stesso risultato la Slovenia ha battuto San Marino ma Crnigoj ancora una volta non è stato utilizzato perché non è al top. Un campanello d'allarme per la Salernitana che gli aveva già fatto svolgere esami, evidenziando una lesione di basso grado al soleo. Il calciatore si è poi presentato in Nazionale, in conferenza stampa ha dichiarato di star bene e di aver svolto ulteriori esami che avevano evidenziato l'avvenuta guarigione. A scopo prudenziale, il ct della Slovenia non l'ha utilizzato.