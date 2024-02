Offese via social alla Salernitana, la reazione del club: "Ora basta, tolleranza zero"

La macchina del fango è in azione da tempo: offese gratuite, via social, finalizzate a prendere di mira le persone e la loro vita privata. Non è un esercizio di critica calcistica ma lo sfogotaio attraverso il megafono dei propri profili sul web. Da questa premessa parte la Salernitana per annunciare la propria linea di tolleranza zero nei confronti degli hater che a più riprese, in questi giorni e in queste ore, si rendono protagonisti di offese gratuite. Il club granata non è entrato nello specifico della trattazione, ma si apprende che le ricostruzioni circostanziate, poi diventate materiale a disposizione dei propri legali, siano servite a mettere insieme una serie di offese gratuite nei confronti del presidente Iervolino e dei più stretti collaboratori.

La nota del club

E' stata diffusa attraverso un post su Facebook: "L’U.S. Salernitana 1919, in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme social, dichiara di aver intrapreso azioni civili e denunce penali a difesa del decoro e del buon nome di tutta la dirigenza della Società. L’U.S. Salernitana 1919 sarà intransigente ed attenta a tutelare la dignità e la storia di questo club. Si rivolge un appello a tutti i veri tifosi della Salernitana ad alzare una cortina a difesa dei sani valori etici, sportivi e comportamentali che hanno sempre rappresentato la tifoseria salernitana”.