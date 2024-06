Prima il mercato e poi il campionato: gli scontri diretti Salernitana-Palermo sono già cominciati

Il Palermo sfida la Salernitana per Vandeputte e Carissoni. In attesa della pubblicazione dei calendari, in programma il 10 luglio in concidenza con il primo giorno di lavoro dei granata nel ritiro estivo di Rivisondoli, i due club si fronteggiano a colpi di offerte e rilanci nel regno dell'imprevedibilità, il calciomercato.

Lo scenario

Vandeputte è uno dei giocatori più ambiti della Serie B, in ragione anche delle sue caratteristiche di "bomber aggiunto". Segna tanto pur essendo un'ala e sulla sua vena realizzativa, oltre che sugli assist del belga fan di Mertens, il Catanzaro di Vivarini ha costruito le proprie fortune, la scorsa stagione. Vandeputte è corteggiato non solo dalla Salernitana - offerta di 2.5 milioni più 700mila in caso di promozione in Serie A - ma anche dal Palermo, oltre che dall'Udinese. Il Palermo di Morgan De Sanctis ha messo gli occhi anche su un altro obiettivo granata. Si tratta di Carissoni, bravo terzino destro del Cittadella, 27 anni. Petrachi pensa a lui nel tentativo di rinnovare anche la fascia destra, dove adesso c'è Sambia e dove è difficile riportare Pierozzi chiedendolo in prestito alla Fiorentina, pure in ragione della concorrenza del Pisa dove si è accassato il suo vecchio mentore Pippo Inzaghi. A sinistra, se partirà Bradaric richiesto dall'Udinese, ci sono Tripaldelli e Carboni come alternative. Tripaldelli, proveniente dalla Spal, è un'opzione più fattibile. Per Carboni, che piace anche al Modena, si è già mosso il River Plate.