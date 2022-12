Salernitana, grandi manovre a centrocampo: De Sanctis ha prenotato due colpi

Grandi manovre a centrocampo. La Salernitana cerca un vice Bohinen e un sosia di Lassana Coulibaly, quest'ultimo diffidato e anche corteggiato dal Nottingham che sta provando a pareggiare l'iniziale valutazione dei granata, 8 milioni di euro. Servono un paio di giocatori in grado di assicurare muscoli e fosforo alla mediana dell'ippocampo. La candidatura da urlo è quella di Pape Matar Sarr, giocatore classe 2002, che trova poco spazio al Tottenham. Giorni fa, il diesse della Salernitana, Morgan De Sanctis, aveva fatto un sondaggio anche per Jonny Cardoso dell'Internacional. Costa 7 milioni di euro ma ora la rateizzazione Irpef può liberare budget da investire.

I dettagli



Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese, è compagno di squadra del centravanti Dia in Nazionale. Sarr ha partecipato al Mondiale in Qatar e adesso ha bisogno di fare strada a minutaggio con il Tottenham. Gli Spurs lo hanno pagato circa 25 milioni di euro e adesso devono salvaguardare l'investimento. La scorsa estate, avevano già fatto un sondaggio il Milan e la Cremonese ma il Tottenham lo cede solo in prestito secco, senza diritto di riscatto. Ci sta provando anche il Siviglia. De Sanctis, uomo mercato della Salernitana, prova a bruciare tutti sul tempo con il blitz che regalerebbe all'allenatore Davide Nicola un giocatore bravo, muscolare e soprattutto un under. A centrocampo piace anche Jonny Cardoso dell'Internacional. Su di lui c'è pure lo Spezia ma la valutazione è 7 milioni di euro. La Salernitana aveva provato a strappare un prestito con diritto di riscatto, ma la rateizzazione Irpef potrebbe allentare i cordoni della borsa di Iervolino e favorire l'investimento. De Sanctis ha chiesto al Parma anche Sohm, ma i ducali al momento fanno scudo. Dell'Udinese interessa Arslan.