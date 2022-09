Comincia il tour de force dei giocatori granata in Nazionale: tocca al "pistolero"

Al centro sportivo Mary Rosy l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, lavora con dodici giocatori di movimento e tre portieri. Restano in infermeria Fazio, complice una dolenza alla caviglia, e Ribéry, che è in procinto di operarsi al ginocchio.

Lo scenario

Altri undici giocatori sono in giro per il mondo, dopo essere stati convocati nelle rispettive Nazionali. Il 23 settembre si avvera il sogno di Mazzocchi, un sogno nel sogno: respirerà l'aria frizzante dello stadio Meazza, l'Italia sfiderà l'Inghilterra, rivale di Nations League. Nel frattempo il 22 settembre tocca a tre giocatori della Bersagliera. La Polonia di Piatek - il pistolero presumibilmente partirà dalla panchina - sfiderà l'Olanda. La Slovacchia di Gyomber, invece, riceverà la visita dell'Azerbaigian. Il programma delle partite sarà inaugurato da Italia-Inghilterra, Under 21, a Pescara. Con gli azzurrini ci sarà Pirola.